أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن الوضع في فلسطين لا يزال غامضًا بشأن مستقبل قطاع غزة في الأيام القادمة، مشيرًا إلى أن النوايا الدولية جيدة وأن مصر بذلت جهودًا خارقة لوقف العدوان الإسرائيلي.

وقال خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" عبر فضائية "الحياة": "توقفت آلة العدوان الإسرائيلي بعد اتفاق شرم الشيخ، ونواجه الآن تحديات جديدة تتعلق بتعافي القطاع وإتمام الانسحاب الإسرائيلي".

وأضاف الهباش أن عودة غزة إلى الحياة الطبيعية تمثل أولوية قصوى، موضحًا أنها تعني "العودة إلى الوضع الطبيعي بشكل كامل".

وتابع: "لا تزال الجهود تبذل من قبل المجموعة العربية ومصر والمملكة العربية السعودية وقطر ودول أخرى، بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، لضمان استكمال رؤية الرئيس ترامب ومنع العودة إلى الحرب".

وأكد الهباش أن الأولوية الأهم التي تم تحقيقها كانت وقف العدوان، مشيرًا إلى وجود اتفاق مع الأشقاء العرب على أربع أولويات للمرحلة الحالية.

وتابع: "تتضمن هذه الأولويات وقف العدوان بشكل شامل، وتأمين المساعدات الأساسية لغزة، ومنع التهجير، وأخيراً الحل السياسي".