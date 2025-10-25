كتب- أحمد عبدالمنعم:

طلب الأطفال من الرئيس عبدالفتاح السيسي، التقاط صورة تذكارية فور وصوله مقر احتفالية وطن السلام بدار الأوبرا بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتقدم الحفل النجمة إسعاد يونس، وتضم الاحتفالية كوكبة من ألمع النجوم المصريين والعرب منهم محمد منير وأصالة وأمال ماهر وأحمد سعد ومحمد حماقي وحمزة نمرة ومدحت صالح.

وانطلقت منذ قليل، احتفالية وطن السلام بدار الأوبرا بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث بدأت بآيات من القرآن الكريم، تلاها القارئ أحمد تميم المراغي.