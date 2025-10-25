هل تشمل إجازة المتحف المصري الكبير القطاع الخاص؟

أجاب مصدر مسؤول بوزارة العمل، عن سؤال "هل يوم السبت الأول من نوفمبر 2025، إجازة رسمية للقطاع الخاص أم لا؟" بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، على غرار قرار رئيس الوزراء باعتباره إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، قائلًا إن الوزارة تبحث الأمر حاليًّا مع الجهات المعنية.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"مصراوي"، أنه إذا كان يوم السبت إجازة رسمية للعاملين في القطاع الخاص، فستصدر وزارة العمل بيانًا بذلك.

وكان المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، قال إنه في ضوء الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، والذي حضره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، ومحمد السعدي، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المشرف العام على حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؛ لمتابعة الاستعدادات الجارية لتنظيم الاحتفالية الكبرى التي ستقام بمناسبة افتتاح المتحف، والمقرر لها الأول من نوفمبر المقبل، وجَّه الرئيس بأن يكون هذا اليوم إجازة رسمية في الدولة.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه وفقًا لذلك، فقد قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن يكون السبت الموافق الأول من نوفمبر 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

وأضاف الحمصاني: يأتي قرار الإجازة بتوجيهات الرئيس السيسي؛ حتى يتسنى للأجهزة والجهات المعنية بالدولة تنظيم تحركات الوفود الأجنبية المشاركة في الاحتفالية الكبرى التي ستُقام لهذا الحدث العظيم بكل سلاسة وسهولة؛ لا سيما أنه من المتوقع مشاركة عدد كبير من ملوك ورؤساء الدول ومسؤولي عدد من الدول، بالإضافة إلى كبار الشخصيات البارزة، وكذلك لإتاحة الفرصة للمصريين لمتابعة فاعليات الاحتفالية التي يترقبها العالم أجمع.

ووفق قرار الحكومة، لم يُذكر القطاع الخاص في قرار الحكومة بشأن إجازة السبت المقبل، بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير.

