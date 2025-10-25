واصلت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية والفروع الإقليمية بوسط الدلتا والإسكندرية، وبالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، تنفيذ فعاليات برنامج "ريادة الأعمال الخضراء" تحت شعار "بدايتك من البيئة" بمحافظتي كفر الشيخ والإسكندرية.

ويهدف البرنامج إلى بناء قدرات وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الفاعلة في قضايا البيئة والتنمية المستدامة، وفتح آفاق جديدة أمامهم في مجالات المشروعات الخضراء على مستوى المحافظات، بما يعزز دورهم كشركاء حقيقيين في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

اقرأ أيضًا:

بمقدم 25 ألف جنيه.. ننشر أماكن وأسعار أراضي الإسكان المتوسط

ارتفعت 160% خلال سنة.. ننشر متوسط أسعار العقارات في 6 أكتوبر

جدل تسعير العقارات.. مطورون: يفتح باب مطالبة العملاء بسداد خسائر الشركات

العقار يربح من خفض الفائدة البنكية.. ارتفاع مرتقب في الأسعار وتحسن ملحوظ في مبيعات المطورين