توخوا الحيطة.. الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلاً بشأن الشبورة المائية الكثيفة

كتب : أحمد عبدالمنعم محمد السيد

11:36 م 24/10/2025

الشبورة المائية الكثيفة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرًا عاجلًا بشأن ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة.

وحذرت الأرصاد، من شبورة مائية صباحاً على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تكون كثيفة أحياناً، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من و إلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناه ووسط سيناء.

وأوضحت الأرصاد أن الشبورة الكثيفة تؤدي الى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق، لذا يجب توخى الحيطة والحذر أثناء القيادة.

