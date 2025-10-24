قيادي بـ"فتح": واشنطن تربط بين بدء عملية إعادة الإعمار ونزع سلاح فصائل

كشف الدكتور ماهر صافي، القيادي في حركة فتح، عن وجود شروط سياسية وأمنية أمريكية تُفرض كشرط مسبق لإعادة إعمار قطاع غزة.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، قال صافي، إن واشنطن تربط بشكل واضح بين بدء عملية إعادة الإعمار وبين نزع سلاح فصائل المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها حركة حماس.

وأوضح صافي، أن هذا الشرط يأتي ضمن مخطط إسرائيلي – أمريكي أوسع يهدف إلى تقسيم القطاع جغرافيًا.

وأضاف أن الخطة تقوم على فصل مناطق معينة لتخضع لإشراف إسرائيلي مباشر تحت ذريعة الإعمار، بينما تُترك مناطق أخرى تحت إدارة حماس دون أي تنمية، مشيرًا إلى أن الهدف الخفي هو تفريغ غزة من سكانها عبر تقليص الكثافة السكانية بشكل متدرج.

وتابع القيادي الفلسطيني أن التحركات الدبلوماسية الأمريكية المكثفة، بما في ذلك زيارات المسؤولين رفيعي المستوى إلى تل أبيب، تكشف عن تحول جوهري في الموقف الأمريكي.

وأكد أن الهدف الاستراتيجي من هذه الخطوات هو فرض واقع جديد على الأرض يمكن إسرائيل من السيطرة شبه الكاملة على القطاع، والتحكم بشكل مطلق في مسارات إعادة الإعمار وآليات تمويلها.

وشدد صافي على أن هذه المخططات بأكملها تتعارض بشكل صريح مع مبادئ القانون الدولي، موضحًا أنها تمثل انتهاكًا فاضحًا للحق الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير وإعادة بناء أراضيه دون أي وصاية أو شروط خارجية.

