أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الانتهاء من أعمال الحفر النفقي أسفل نهر النيل الخاصة بتمديد كابلات التغذية الكهربائية الواصلة من محطة محولات البساتين إلى محطة المحولات المغذية لمحطات مياه الشرب بجزيرة الذهب، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتأمين واستقرار خدمات مياه الشرب بالمحافظة.

وأوضح النجار في بيان أن الأعمال نُفذت بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث تم تأمين التغذية الكهربائية من عدة مصادر تبادلية لضمان استمرار الخدمة دون أي انقطاع، بما يعزز من كفاءة واستدامة منظومة مياه الشرب للمواطنين.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن هذا الإجراء يُعد حلاً نهائيًا وجذريًا لضمان عدم تكرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي عن محطة مياه جزيرة الذهب، والتي شهدتها المحافظة في شهر يوليو الماضي، مؤكدًا أن المنظومة الجديدة تتيح تشغيل المحطة بكفاءة عالية واستقرار دائم في الخدمة.

وثمّن محافظ الجيزة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في دعم مشروعات البنية التحتية الحيوية، مشيداً بالتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين.

