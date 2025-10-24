شهدت ليلة الخميس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

احتفلت دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة بإطلاق النسخة الورقية من كتاب "جراح ومتمرّد: حياة وأعمال مجدي يعقوب الرائدة"، من تأليف سايمون بيرسون وفيونا غورمان، وبمقدمة بقلم ماري آرتشر، بقاعة إيوارت التذكارية، حرم الجامعة الأمريكية بالتحرير.

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخالص الشكر لجلالة الملك فيليب، ملك بلجيكا، على حفاوة الاستقبال اليوم في بروكسل.

أكد خالد فكري، رئيس شعبة المخابز بالقاهرة، أن تأثير زيادة أسعار الوقود والسولار على أسعار الخبز السياحي والفينو سيظل محدودًا، حيث لن تتجاوز نسبة الزيادة 10% إلى 15% حسب موقع المخبز.

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، أن الوزارة اتخذت إجراءات صارمة لمنع استغلال المواطنين من قبل سائقي المواصلات العامة عقب تعديل أسعار البنزين.

أكدت مصدر مطلع بمنطقة سقارة الأثرية، أن الأنباء التي تم تداولها بشأن كسر حجر أثري ضخم في حفائر سقارة، بجوار منطقة حفائر البوباسطيون، غير صحيح.

شهد ميناء الضبعة التخصصي بموقع المحطة النووية بالضبعة، اليوم الخميس، حدثًا محوريًا تمثّل في وصول وعاء ضغط المفاعل الخاص بالوحدة النووية الأولى.