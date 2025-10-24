الأرصاد تكشف عن أبرز 7 نصائح لمواجهة الشبورة الكثيفة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، قائدى السيارات من الشبورة المائية على مناطق من شمال الصعيد والقاهرة الكبرى، قد تكون كثيفة وعلى مدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية، تبدأ فى الرابعة فجرا وتنتهى التاسعة صباحا.

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين للتعامل مع الشبورة المائية، وجاءت كالتالى:

1-لا تقود السيارة فى حال انعدام الرؤية

2-القيادة بهدوء تام

3-إضاءة كشافات الشبورة المائية

4-زيادة مسافات الأمان بين سيارتك والأخرى

5-استعمال مساحات الزجاج باستمرار

6-فتح زجاج السيارة قليلا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة

7- استخدام آله التنبيه على فترات حتى يشعر الغير بوجودك.