أطلق بنك الشفاء المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، المرحلة الثانية من مشروع تطوير مركز علاج الأورام والطب النووي بكلية الطب جامعة سوهاج، بالتعاون مع بنك الكويت الوطني، في إطار التزامهما المستمر بدعم القطاع الصحي المصري وتعزيز جهود التنمية المجتمعية، وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى من المشروع بتكلفة تجاوزت 3.5 مليون جنيه، وتضمنت تطوير البنية التحتية لمركز علاج الأورام والطب النووي بطب سوهاج وتوفير الأجهزة الطبية والكهربائية والأثاث.

وأوضح الدكتور معز الشهدي، نائب رئيس مجلس أمناء بنك الشفاء المصري- في بيان له- أن المرحلة الثانية من المشروع تتضمن تطوير غرفة الرعاية المركزة، وغرفة تحضير العلاج الكيماوي، وغرفة تلقي المرضي للعلاج الكيماوي، بتكلفة تتجاوز 4.4 مليون جنيه، وتنفذ بدعم من بنك الكويت الوطني في إطار استراتيجيته للمسؤولية المجتمعية، خاصة وأن مركز علاج الأورام والطب النووي بجامعة سوهاج أهم من المراكز الطبية الحيوية التي تخدم عددًا من محافظات الصعيد وجنوب الوادي، منها "سوهاج، قنا، والأقصر"، ويقدم خدمات الرعاية الصحية بالمجان أو من خلال مظلة التأمين الصحي وعلى نفقة الدولة، بما يخفف العبء عن آلاف المرضى وأسرهم في تلك المحافظات.

ومن جانبه، أكد ياسر الطيب، نائب رئيس مجلس البنك الكويت الوطني، أن البرتوكول الذى تم توقيعه مع بنك الشفاء المصري ليس هو الأول من نوعه بل هو استكمالا للتعاون الوثيق والشراكة الناجحة التي بدأت منذ عام 2023 بإطلاق المرحلة الأولي من المشروع، وأنه ليس مجرد دعم مالي تقليدي في إطار المسؤولية المجتمعية للبنك، بل مبادرة لدعم هدف رئيسي من أهداف رؤية مصر 2030، وهو الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته من خلال إتاحة الخدمات الصحية وضمان جودتها في جميع أنحاء الجمهورية.

وأشار وليد السيوفي، نائب العضو المنتدب وعضو لجنة المسؤولية المجتمعية ببنك الكويت الوطني، إلى أن دعم مشروع تطوير مركز علاج الأورام والطب النووي يأتي في إطار دعم تطوير المنظومة الصحية من واقع المسؤولية المجتمعية للبنك، وتحسين جودة الخدمات العلاجية بالتعاون مع بنك الشفاء المصري، وتحديدا في المحافظات الأكثر احتياجًا في صعيد مصر، وهو ضمن سلسلة طبية مختلفة، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ودعم المبادرات الرئاسية والمشروعات الصحية الوطنية، التي تهدف لتوصيل الخدمات الطبية المجانية إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير العلاج والدواء لكل محتاج.

وأوضح الدكتور سيد مصطفى الشندويلي، أستاذ ورئيس قسم علاج الأورام والطب النووي بطب سوهاج، أن المركز يخدم من 300 إلى 400 مريض يوميًا من المترددين على عياداته في مختلف التخصصات، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من التطوير شملت البنية التحتية وخطوط الطاقة وعنابر المرضى والبوابات، ومن المقرر أن تُحدث المرحلة الثانية طفرة في الأداء بعد تطوير غرف العلاج الكيميائي والصيدلية الإكلينيكية والعناية المتوسطة، بالإضافة لجهاز قياس مصادر الإشعاع عن قرب، موجهًا الشكر للدكتور حسان نعماني رئيس جامعة سوهاج، والدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب على دعمهم المتواصل لمركز علاج الأورام والطب النووي.

وجرى توقيع البروتوكول بحضور الدكتور معز الشهدي، نائب رئيس مجلس أمناء بنك الشفاء المصري، ياسر الطيب، نائب رئيس مجلس البنك الكويت الوطني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، وليد السيوفي نائب العضو المنتدب، طارق أبو النجا، رئيس قطاعات العمليات المصرفية، حنان ثابت، رئيس قطاع الموارد البشرية، ونوران عبد الرحمن، مدير وحدة المسؤولية المجتمعية.