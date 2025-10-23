فريدي البياضي: بعض الأحزاب الجديدة إعادة تدوير للوجوه القديمة

كتب- عمرو صالح:

قال النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن ظهور أحزاب جديدة خلال الفترة الحالية، من الإيجابيات التي تتحقق في المناخ السياسي الذي يحتاج دفعة أكسجين من حين لآخر.

وأوضح "البياضي"، في تصريحات إلى مصراوي، على هامش مؤتمر الحزب اليوم، أن بعض الأحزاب الجديدة التي ظهرت مؤخرًا كان لها تأثيرات كبيرة في العمل العام نظرًا لما تحمله من برامج قوية من شأنها أن تعزز المناخ السياسي، وأخرى لم تضف أي شيء وكانت بمثابة إعادة تدوير لوجوه استقالت من أحزاب أخرى.

وحول تأثير الأحزاب الجديدة على عدد مقاعدهم بالقائمة الوطنية، قال "البياضي": الأحزاب الجديدة لم توثر على عدد مقاعدنا فالانتخابات الحالية عددنا في القائمة أكبر من الانتخابات الماضية.

وأشار إلى أن الحزب غير راض عن نظام الانتخاب بالقائمة المطلقة، لكنه اختار المشاركة بها للتغيير من الداخل وعدم الابتعاد عن المشهد.

