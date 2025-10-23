إعلان

فريدي البياضي: بعض الأحزاب الجديدة إعادة تدوير للوجوه القديمة

كتب : مصراوي

04:51 م 23/10/2025

النائب الدكتور فريدي البياضي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- عمرو صالح:

قال النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن ظهور أحزاب جديدة خلال الفترة الحالية، من الإيجابيات التي تتحقق في المناخ السياسي الذي يحتاج دفعة أكسجين من حين لآخر.

وأوضح "البياضي"، في تصريحات إلى مصراوي، على هامش مؤتمر الحزب اليوم، أن بعض الأحزاب الجديدة التي ظهرت مؤخرًا كان لها تأثيرات كبيرة في العمل العام نظرًا لما تحمله من برامج قوية من شأنها أن تعزز المناخ السياسي، وأخرى لم تضف أي شيء وكانت بمثابة إعادة تدوير لوجوه استقالت من أحزاب أخرى.

وحول تأثير الأحزاب الجديدة على عدد مقاعدهم بالقائمة الوطنية، قال "البياضي": الأحزاب الجديدة لم توثر على عدد مقاعدنا فالانتخابات الحالية عددنا في القائمة أكبر من الانتخابات الماضية.

وأشار إلى أن الحزب غير راض عن نظام الانتخاب بالقائمة المطلقة، لكنه اختار المشاركة بها للتغيير من الداخل وعدم الابتعاد عن المشهد.

اقرأ أيضًا:

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 23-10-2025

أسعار الحج الاقتصادي 2026 "طيران"

قانون الإجراءات الجنائية.. الحالات المسموح فيها دخول المنازل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فريدي البياضي مجلس النواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

ترامب يهدد إسرائيل: ضم الضفة لن يحدث.. أعطيت كلمتي للدول العربية
صور.. تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بالمتحف الكبير قبل افتتاحه
خاص.. تفاصيل مشادة صلاح وسلوت داخل غرفة الملابس: "ده قلة احترام"