الري: تدريب المهندسين والفنيين على التقنيات الحديثة في إدارة المياه

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا مفصلًا من الدكتورة سلوى أبو العلا، رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، حول موقف الأنشطة التدريبية المنفذة خلال عام 2025 بكلٍّ من مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري والمركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي (PACWA).

وأكد الدكتور سويلم، أن أعمال تطوير المنظومة المائية الجاري تنفيذها حاليًا في إطار مشروع "الجيل الثاني لمنظومة الري (2.0)" تستلزم تعزيز القدرات الفنية للعاملين بالوزارة من مهندسين وفنيين، من خلال برامج تدريبية متقدمة تواكب التطورات العالمية في مجال إدارة المياه.

وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتدريب كوادرها على أحدث التقنيات الحديثة، مثل استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية والنماذج الرياضية في إدارة الموارد المائية، بما يضمن امتلاك المهارات المطلوبة للتحول إلى منظومة أكثر كفاءة واستدامة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تُنفذ عبر مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري الذي يُعد الذراع التدريبي الرئيسي للوزارة في هذا المجال.

واستعرض التقرير حصاد الأنشطة التدريبية للمركز خلال عام 2025، إذ تم تنظيم 286 نشاطًا تدريبيًا بمشاركة 8891 متدربًا من العاملين في قطاعات الوزارة المختلفة، إلى جانب تنفيذ برامج التدريب الصيفي لعدد 800 طالب من الجامعات المصرية بهدف تأهيلهم ورفع وعيهم بقضايا إدارة الموارد المائية.

وفي إطار مبادرات تمكين المرأة والمجتمع المحلي، تم تنفيذ 6 أنشطة تدريبية بمقر المركز وفروعه في محافظات كفر الشيخ، السويس، والمنصورة، بمشاركة 140 سيدة من المجتمع المدني، جرى تدريبهن على الاستفادة من نبات ورد النيل في إنتاج منتجات ومشغولات يدوية متميزة ذات طابع بيئي وحرفي.

كما نُفذت 33 نشاطًا تدريبيًا شارك بها 1300 متدرب من المزارعين والشباب والسيدات بهدف نشر ثقافة الاستخدام الرشيد للمياه وتعزيز التنمية الريفية المستدامة.

وأشار التقرير، إلى تنفيذ برنامج تدريبي إقليمي بمشاركة 33 متدربًا من 13 دولة عربية وإفريقية بالتعاون مع منظمة اليونسكو، إضافةً إلى توقيع بروتوكول تعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لتدريب 1079 متدربًا من مختلف الفئات، من بينهم 471 مزارعًا و120 من الشباب والسيدات غير العاملات.

وفي إطار التعاون الدولي في مجال الأبحاث والتكنولوجيا، تم تدريب 230 مزارعًا بالتعاون مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) ومشروع الري الذكي بين مصر وإسبانيا، فضلًا عن تدريب 60 مهندسًا من مهندسي الوزارة بالتعاون مع مشروع الجايسا (GAIA)، في مجالات إدارة الموارد المائية والتنمية الزراعية المستدامة.

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور سويلم، عن تخريج 600 "سفير للمياه" ضمن برنامج سفراء المياه الذي أطلقته الوزارة لرفع الوعي المائي ونشر ثقافة الحفاظ على الموارد المائية بين فئات المجتمع المختلفة.

كما تم إطلاق النسخة الإفريقية من برنامج سفراء المياه الموجه للدول الإفريقية، وجارٍ حاليًا تلقي الترشيحات للمشاركة به، ليكون البرنامج الأول من نوعه على مستوى القارة في مجال نشر الوعي بالتحديات المائية المشتركة.

من جانبه، نفذ المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي (PACWA) خلال العام ذاته 16 برنامجًا تدريبيًا إقليميًا بمشاركة 300 متدرب من مختلف الدول الإفريقية، وهو ما يعكس تنامي الثقة في الدور المصري الرائد في مجال بناء القدرات والتدريب المائي على المستوى القاري.

ونظم مركز التدريب الإقليمي فعاليات المسابقة الإقليمية "هاكاثون الاستدامة المائية"، والتي استهدفت دعم الابتكار في مجالات إدارة الموارد المائية، حيث تم إعلان النتائج النهائية وفوز خمسة مشروعات مبتكرة من مصر وعدد من الدول الإفريقية.

وحصل على المركزين الأول والثاني متسابقان من أوغندا وكينيا، بينما فاز ثلاثة متسابقين من مصر بالمراكز التالية، بعد تقديمهم حلولًا مبتكرة لمواجهة تحديات إدارة الموارد المائية وتحقيق التنمية المستدامة باستخدام التقنيات الذكية وأدوات الذكاء الاصطناعي.

ووقع المركز بروتوكول تعاون ثلاثي مع الفائزة الأولى من دولة أوغندا والشريك الصناعي بهدف تحويل المشروع الفائز إلى منتج صناعي فعلي يسهم في دعم الابتكار التطبيقي في هذا المجال.

وفي إطار تطوير منظومة التدريب المؤسسي، تم تضمين 60 برنامجًا تدريبيًا ضمن لائحة التدريب الموحدة للعاملين بالوزارة، بما يضمن تحديد الجدارات المهنية المطلوبة لكل مستوى وظيفي وتخصيص الدورات المناسبة لرفع كفاءة الأداء، مع وضع نظام لقياس الجدارات ومؤشرات الأداء الوظيفي، بما يسمح بتحديث المنظومة التدريبية بشكل دوري لتظل ديناميكية وفعالة.

كما أطلق مركز التدريب التطبيق الرقمي "Promotion App" المتاح على Google Play، والذي يربط بين المسار الوظيفي للعاملين (الترقي) وبرامج اللائحة التدريبية الموحدة، بحيث يتم تحديد البرامج المطلوبة لكل درجة وظيفية للترقي بشكل إلكتروني ميسر وشفاف.

وفي ختام التقرير، أشار الدكتور سويلم، إلى أن مركز التدريب الإقليمي قد حصل رسميًا على رخصة "مركز تدريب معتمد" من المجلس الأعلى للجامعات لمدة ثلاث سنوات، وهو ما يُعد اعترافًا رسميًا بالمستوى الأكاديمي والمهني للمركز ودوره الفاعل في تأهيل الكوادر الوطنية والإفريقية في مجالات المياه والري وإدارة الموارد المائية المستدامة.

