المتحف المصري الكبير| أسعار الجولات الخاصة وطريقة الحجز قبل الافتتاح

أيام قليلة تفصلنا عن الحدث الذي ينتظره عشاق الحضارة المصرية القديمة في العالم كله، والمقرر انطلاقه في الأول من نوفمبر المقبل، وسط استعدادات غير مسبوقة.

ويستعرض "مصراوي" ثمن تذكرة الجولة السياحية، قبل افتتاح المتحف، حيث يمكنك الاستمتاع بهذه الرحلة بمفردك أو من خلال جولة إرشادية مدتها 90 دقيقة، على النحو التالي:

الجولات الإرشادية متاحة باللغة العربية والإنجليزية:

- إذا كنت ترغب في حجز جولة إرشادية خاصة بلغة مختلفة، فيتم التواصل على legacy.booking@hassanallam.com

ولحجز الشركات ووكلاء السفر، يتم التواصل على legacy.booking@hassanallam.com.

- ولحجز الزيارات المدرسية، يرجى التواصل على learning@gem.eg.

- تتوفر مواقف للسيارات في الموقع مقابل رسوم

- لا يسمح بإحضار طعام ومشروبات من الخارج

- يُسمح بالتصوير الفوتوغرافي وتسجيل الفيديو الشخصي باستخدام الكاميرات والأجهزة المحمولة، بشرط مراعاة الزوار الآخرين ومنع استخدام الفلاش أو الحوامل الثلاثية أو عصي السيلفي أو الدرونز والبث المباشر

- جميع الصور والتسجيل الفيديو مخصصة للاستخدام الشخصي فقط، ويُمنع الاستخدام التجاري دون إذن كتابي مسبق

- جميع الحجوزات غير قابلة للتحويل وغير قابلة للاسترداد

- يجب تقديم بطاقة هوية سارية للتحقق من أهلية الحصول على إعفاء من رسوم الدخول أو خصومات.

رابط حجز تذكرة المتحف المصري الكبير 2025، حتى يتمكن المواطنون الراغبون في زيارة المتحف المصري.

المتحف المصري الكبير

يعد افتتاح المتحف المصري الكبير، حدثًا تاريخيًا وثقافيًا ضخمًا، ليس لمصر فقط، بل للعالم أجمع، يأتي في وقت مفصلي من تاريخ المنطقة، وله دلالة واضحة، على توجه مصر للبناء والتنمية والحضارة حتى في أصعب الأوقات.

ويأتي المتحف بمثابة الهرم الرابع، وأكبر متحف في العالم مُخصَّص لحضارة واحدة، وهي الحضارة المصرية القديمة، كما أنه يضم أكثر من 50 ألف قطعة أثرية، بينها كنوز توت عنخ آمون والمومياوات الملكية، مما يجعله نافذة فريدة لفهم عظمة التاريخ المصري، وصرحًا عالميًا يجذب الملايين من السياح والباحثين.

كما أن المتحف يلعب دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد المصري من خلال تنشيط السياحة الثقافية، التي تُعد أحد أهم مصادر الدخل القومي، ومن المتوقع أن يساهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الاستثمارات في المنطقة المحيطة، مثل الفنادق والخدمات السياحية.