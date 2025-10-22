مرصد الأزهر يستقبل وفدًا من شباب مجلس الكنائس العالمي

مرصد الأزهر يستقبل وفدًا من شباب مجلس الكنائس العا

استقبل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، اليوم الأربعاء، وفدًا من شباب مجلس الكنائس العالمي، وذلك بهدف التعرف على جهود الأزهر الشريف في إرساء قيم الحوار والإخاء، والاطلاع على دور الدين في بناء السلام العالمي.

وتهدف الزيارة إلى إثراء عقول هؤلاء الشباب، وتعميق فهمهم للقيم والتعليمات الأصيلة للإسلام، ومن أبرزها قيمة العيش المشترك واحترام حقوق الآخر، بما يسهم في تعزيز ثقافة التسامح والتعايش السلمي.

وخلال جولتهم التفقدية بين وحدات المرصد، أتيحت الفرصة لوفد شباب مجلس الكنائس العالمي للتعرف عن قرب على الآلية المنهجية المتبعة في عملية الرصد والتحليل، والتي يعتمدها المرصد في تتبع ومواجهة الأفكار المتطرفة.

كما اطلع الوفد على المكتبة المعرفية الغنية لمرصد الأزهر، بما في ذلك أبرز إصداراته سواء كانت دراسات مقروءة معمقة بلغات متعددة، أو مواد مرئية ومحتوى رقمي يهدف إلى تفكيك خطاب الكراهية والتعصب.

وشملت الجولة استعراضًا شاملًا للقضايا المحورية التي تشغل حيز البحث داخل المرصد، وفي مقدمتها ظاهرة التطرف وسبل مكافحتها، والتصدي الفعال لخطاب الكراهية الذي يهدد نسيج المجتمعات.