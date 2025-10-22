وجه المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، باتخاذ إجراءات قانونية عاجلة لمتابعة قضية مقتل المهندس محمد أسامة بمحافظة المنوفية، الذي لقي مصرعه في مشاجرة، مؤكدًا أن النقابة ستقدم كل سبل الدعم القانوني والإنساني لأسرة الفقيد.



وشدد "النبراوي" على أن نقابة المهندسين لن تتخلى عن أي من أعضائها، مشيرًا إلى أن دورها لا يقتصر على الجوانب المهنية فقط، بل يمتد إلى الدعم القانوني والإنساني في مواجهة أي اعتداء أو انتهاك، مضيفًا أن النقابة ستقف بكل قوة خلف أسرة المهندس الراحل حتى ينال الجاني جزاءه العادل.



وكلف نقيب المهندسين الشؤون القانونية بالنقابة العامة بالتنسيق مع النقابة الفرعية بالمنوفية لمتابعة التحقيقات الجارية والاطلاع على الإجراءات المتخذة، حيث توجه فريق قانوني من النقابة العامة إلى المنوفية اليوم لمتابعة مجريات القضية ميدانيًا، بمشاركة المهندس أشرف فرحان، رئيس النقابة الفرعية، وعدد من أعضاء المجلس وفريق الشؤون القانونية بالمحافظة.



وأعرب "النبراوي" عن ثقته في نزاهة القضاء المصري وجهود النيابة العامة والشرطة في كشف ملابسات الحادث وتحقيق العدالة، مقدمًا خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.