بعد إنجاز المغرب.. مدبولي: نخطط لجعل مصر ضمن أكبر 6 منتخبات في العالم

كتب : أحمد السعداوي

04:04 م 22/10/2025

الدكتور مصطفى مدبولي

هنّأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، المغرب على إنجازه في كأس العالم للشباب، قائلًا: نهنئ المغرب على الطفرة الكبيرة في كرة القدم، فلديهم برنامج ضخم، ومصر لديها برنامج لا يرتبط فقط بكرة القدم، لكن الألعاب الجماعية مثل اليد، والإسكواش وبعض الألعاب الفردية.

وأضاف مدبولي: لكن تظل كرة القدم هي اللعبة الشعبية، ويوجد توجيه لوزير الشباب لبدء برنامج كبير كي تحوز الدولة المصرية مناصب كبيرة في البطولات المختلفة، ونكون من أكبر 5 أو 6 دول على مستوى العالم في كرة القدم.

وتابع مدبولي: وجهنا وزير الشباب بأن يكون هناك برنامج طموح لهذه اللعبة.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء انجاز المغرب كأس العالم للشباب

