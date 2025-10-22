وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على الاستمرار في منح التمويل العقاري للعملاء المتقدمين ضمن إعلانات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" (1 – 2 – 3)، بنفس الشروط الميسرة المعلنة سابقًا، وذلك حرصًا من الدولة على توفير التيسيرات اللازمة لمحدودي ومتوسطي الدخل للحصول على مسكن ملائم.



ويتضمن القرار استمرار العمل بسعري الفائدة 3% و8% متناقص سنويًا لمحدودي ومتوسطي الدخل، لمدة تصل إلى 30 عامًا، وفقًا لمبادرتي البنك المركزي المصري.



ويأتي ذلك في ضوء التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على المبادرتين لتشمل جميع التمويلات التي سيتم منحها اعتبارًا من 15 أكتوبر 2025، في إطار التزام الدولة بدعم الفئات المستحقة وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الإسكان الاجتماعي.