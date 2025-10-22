إعلان

17 محطة.. الحكومة توافق على تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو القاهرة الكبرى

كتب : محمد سامي

03:29 م 22/10/2025

الدكتور مصطفى مدبولي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة الخاصة بتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان.

وتمتد المرحلة الأولى من المشروع من محطة حدائق الأشجار حتى محطة الفسطاط، بطول يبلغ نحو 19 كيلومترًا، وتشمل 17 محطة، من بينها 16 محطة نفقية ومحطة سطحية واحدة. ويربط الخط الرابع بين الخط الأول في محطة الملك الصالح، والخط الثاني في محطة الجيزة.

ويستهدف المشروع توفير وسيلة نقل آمنة ومتطورة لسكان المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في مناطق الهرم، فيصل، العمرانية، والجيزة، وفقًا لأحدث المواصفات العالمية، بما يسهم في تعزيز مستويات الأمان والربط بين مدينة السادس من أكتوبر والمتحف المصري الكبير وشبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصطفي مدبولي مجلس الوزراء الخط الرابع لمترو القاهرة الكبرى الحكومة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

مدبولي يحذر: زيادة البنزين "مش مبرر" لرفع الأسعار
الذهب يواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي بمنتصف تعاملات اليوم
البترول: اكتشافات جديدة تضيف 5 آلاف برميل و42 مليون قدم غاز يوميًا
قبل افتتاح المتحف المصري الكبير.. هذه الفئات يحق لها دخول المتحف مجانا