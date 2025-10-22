وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة الخاصة بتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان.

وتمتد المرحلة الأولى من المشروع من محطة حدائق الأشجار حتى محطة الفسطاط، بطول يبلغ نحو 19 كيلومترًا، وتشمل 17 محطة، من بينها 16 محطة نفقية ومحطة سطحية واحدة. ويربط الخط الرابع بين الخط الأول في محطة الملك الصالح، والخط الثاني في محطة الجيزة.

ويستهدف المشروع توفير وسيلة نقل آمنة ومتطورة لسكان المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في مناطق الهرم، فيصل، العمرانية، والجيزة، وفقًا لأحدث المواصفات العالمية، بما يسهم في تعزيز مستويات الأمان والربط بين مدينة السادس من أكتوبر والمتحف المصري الكبير وشبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى.