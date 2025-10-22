الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة على معظم أنحاء البلاد.



وذكرت الأرصاد في بيانها أنه من المتوقع استمرار الارتفاع الطفيف بقيم درجات الحرارة على أغلب الأنحاء لتسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة 33 درجة موضحا أنه من المتوقع أن تشهد البلاد طقسا حارا نهارا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.



وتوقعت الأرصاد أن تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة.



القاهرة الكبرى والوجه البحري: والعظمى 33 درجة – والصغرى 21 درجة.



• السواحل الشمالية: والعظمى 29 درجة – والصغرى 19 درجة.



• شمال الصعيد: العظمى 34 درجة – والصغرى 18 درجة.



• جنوب الصعيد: والعظمى 38 درجة – والصغرى 23 درجة



