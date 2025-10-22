أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزيرة البيئة، على أهمية المتابعة الجيدة لكافة المشروعات والملفات المهمة على أرض الواقع، وعدم الاعتماد على التقارير فقط، مشددة على ضرورة التواجد الميداني بين المواطنين للاستماع إلى احتياجاتهم وبحث شكواهم وتقديم حلول سريعة وفعالة.

جاء ذلك خلال لقاء عقدته الوزيرة عبر الفيديو كونفرانس من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع خريجي برنامج إعداد رئيس (مركز/مدينة/حي) من الذين تم اختيارهم في مسابقة الوزارة (الإعلان رقم 2 لسنة 2024) لشغل الوظائف القيادية خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب انتهاء البرنامج التدريبي الذي استمر 3 أسابيع بمعهد إعداد القادة، تمهيدًا لإعلان نتيجة المسابقة وتوزيع القيادات الجديدة على المحافظات.

حضر اللقاء الدكتور عصام شعت، مساعد الوزيرة لشؤون الإدارة المحلية، والدكتور عصام الجوهري، مساعد الوزير للتطوير والتدريب والتحول الرقمي.

وبحسب بيان، شهد اللقاء حوارًا مفتوحًا بين الوزيرة والخريجين حول أبرز محاور التدريب التي تناولها البرنامج باعتباره أحد برامج المسار الوظيفي الجديدة بخطة تدريب الوزارة، والتي تستهدف إعداد كوادر محلية قادرة على القيادة والإدارة الفعالة.

وشددت الدكتورة منال عوض على إعطاء الأولوية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدة أهمية التدريب المستمر وتبادل الخبرات لبناء جهاز إداري كفء يواكب متطلبات التنمية المستدامة.

كما وجهت القيادات الجديدة إلى حسن التعامل مع المواطنين، والإلمام الكامل بالملفات الفنية والإدارية الخاصة بالعمل لاتخاذ القرارات المناسبة، فضلًا عن تنفيذ جولات ميدانية مفاجئة لتقييم الخدمات المقدمة من الوحدات المحلية وحل المشكلات بشكل فوري.

وأكدت الوزيرة ضرورة التعامل بحزم مع ملفات الإشغالات والمخالفات وتحقيق الانضباط في نطاق العمل، مشيرة إلى أن الوزارة تجري تقييمًا دوريًا للقيادات التنفيذية بالتعاون مع المحافظين والجهات المعنية، تمهيدًا لتصعيد المتميزين إلى مواقع قيادية أعلى، واتخاذ إجراءات صارمة تجاه المقصرين.

وفي ختام اللقاء، استمعت الوزيرة إلى عدد من تساؤلات المتدربين، وأجابت عنها بهدف نقل الخبرات وتعزيز جاهزيتهم لمتطلبات العمل الميداني، متمنية لهم التوفيق والنجاح في أداء مهامهم، وأن يكونوا إضافة قوية للإدارة المحلية وصورة مشرفة أمام المواطنين.

