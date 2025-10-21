القاهرة - مصراوي:

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التهنئة إلى ساناي تاكاياشي بمناسبة انتخابها رئيسًا لوزراء اليابان، كأول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ البلاد.

وقال الرئيس السيسي عبر حسابه على فيسبوك: "أتقدّم بخالص التهنئة إلى السيدة "ساناي تاكاياشي" بمناسبة انتخابها رئيسًا لوزراء اليابان، وكأول امرأة تتولى هذا المنصب الرفيع في تاريخ البلاد".

وأضاف: "أؤكد تطلّعي إلى العمل معها عن كثب من أجل تفعيل وتطوير الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا، وتعزيز مجالات التعاون المشترك في مختلف المجالات، ومواصلة التنسيق البنّاء حول القضايا الإقليمية والدولية، بما يسهم في تحقيق السلام والاستقرار والازدهار لشعبينا الصديقين وللمجتمع الدولي".