إعلان

الرئيس السيسي يهنئ "تاكاياشي" بانتخابها كأول امرأة تتولى رئاسة وزراء اليابان

كتب : مصراوي

10:46 م 21/10/2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القاهرة - مصراوي:

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التهنئة إلى ساناي تاكاياشي بمناسبة انتخابها رئيسًا لوزراء اليابان، كأول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ البلاد.

وقال الرئيس السيسي عبر حسابه على فيسبوك: "أتقدّم بخالص التهنئة إلى السيدة "ساناي تاكاياشي" بمناسبة انتخابها رئيسًا لوزراء اليابان، وكأول امرأة تتولى هذا المنصب الرفيع في تاريخ البلاد".

وأضاف: "أؤكد تطلّعي إلى العمل معها عن كثب من أجل تفعيل وتطوير الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا، وتعزيز مجالات التعاون المشترك في مختلف المجالات، ومواصلة التنسيق البنّاء حول القضايا الإقليمية والدولية، بما يسهم في تحقيق السلام والاستقرار والازدهار لشعبينا الصديقين وللمجتمع الدولي".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسي عبدالفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي أول امرأة تتولى رئاسة وزراء اليابان ساناي تاكاياشي رئيسة وزراء اليابان الرئيس السيسي يهنئ تاكاياشي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تقرير- 4 أسباب.. لماذا الاستثمار في الفضة خيار جاذب في 2025؟