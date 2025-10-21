7 أكواد احذر ظهورها على شاشة عداد الكهرباء

يواجه مستخدمو عدادات الكهرباء مسبقة الدفع بعض المشكلات الفنية المفاجئة التي تتطلب حلًّا سريعًا، ولذلك ينبغي عليهم فهم الأكواد التي قد تظهر على شاشة عداد الكهرباء لتنبيه المستخدم بوجود خطأ؛ تجنبًا لانقطاع التيار الكهربائي.

وأفاد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن هناك أكوادًا تدل على وجود مشكلة في عداد الكهرباء، والتي تكون مصحوبة بكلمة Error، وهي كالتالي:

أكواد تدل على تلف كارت عداد الكهرباء



- كودErr-0104 ؛ يشير هذا الكود إلى أن العداد غير متوافق مع نوع الكارت المستخدم؛ ما يستلزم تغيير الكارت فورًا.

- كودErr-1 ؛ يعني ظهور هذا الكود أن الكارت لا يمكن قراءته، وقد يكون السبب تلف الكارت نفسه، أو أن نوعه غير صحيح، وفي هذه الحالة يجب استبدال الكارت إذا كان تالفًا أو التأكد من وضعيته الصحيحة.

- كود Err-0106 أو Err-0107؛ يدل هذان الكودان على وجود خطأ في البيانات المدخلة في الكارت، وهذا يعني أن البيانات الكودية للمشترك المخزنة في الكارت غير مطابقة للبيانات الموجودة في العداد، ولحل هذه المشكلة يتم عادةً عمل كارت بديل.



- كود Err-0002؛ يشير إلى أن الكارت لا يمكن قراءته بسبب تلفه، أو أن نوعه غير صحيح، أو أنه مقلوب.



- كود Err 0204؛ يشير ظهوره إلى أن ذاكرة عداد الكهرباء ممتلئة ولا يمكن له استقبال أي معلومات أو بيانات أخرى، وفي هذه الحالة وجب على المستهلك الذهاب إلى شركة الكهرباء للعمل على تصفير العداد؛ ليعود جديدًا كما كان.

- كود E-Steal؛ يشير الكود إلى سرقة التيار، ويدل على وجود تداخل في وصلات الكهرباء.

- كود ‏Err- 1091؛ يرمز إلى أن كارت الكهرباء قد انتهت صلاحيته، وينصح في هذه الحالة العمل على استخراج كارت بدل تالف من شركة الكهرباء ذاتها.

خطوات استعادة كارت شحن عداد الكهرباء التالف أو المفقود



في حال ظهور أي من هذه الأكواد أو فقدان كارت الشحن الخاص بك، يمكنك اتباع الخطوات التالية لاستخراج كارت بديل:



- التوجه إلى شركة توزيع التابع لها لتقديم طلب استخراج كارت شحن عداد كهرباء بدل تالف أو بدل فاقد.



- لتقديم طلب الاستبدال، ستحتاج إلى بطاقة الرقم القومي الخاصة بك، وإيصال شحن سابق أو كود المشترك، بالإضافة إلى الإقرار الكتابي بفقدان كارت العداد.



- يقوم الموظف المختص في شركة توزيع الكهرباء بفحص المستندات المقدمة والتأكد من استيفاء طلب استخراج الكارت البديل، وبعد ذلك سيتم طلب سداد الرسوم المقررة.



- يستغرق الأمر عادة ما بين 25 و30 دقيقة بعد استيفاء المستندات وتقديمها وفحصها لإصدار كارت شحن جديد للعداد.

اقرأ أيضًا:

"فتح بوابة المفيض العلوي وتوقف التوربينات".. خبير يكشف آخر تطورات سد النهضة





سحب منخفضة وشبورة.. الأرصاد تكشف عن 3 ظواهر جوية مسيطرة



