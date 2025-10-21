الإسكان تعلن أولوية تخصيص شقق الإيجار القديم

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن ترتيب أولويات الحصول على شقق بديلة للمتضررين من قانون الإيجار القديم سيكون بعد انتهاء فترة تلقي البيانات والتي تستمر لمدة 3 أشهر.

وأضافت أنه تم فتح باب تلقي بيانات المستأجرين يوم 13 أكتوبر الجاري، وتبين أن 82% من المستأجرين المستفيدين من قانون الإيجار القديم يعيشون بشقق بمساحة 100 متر، وهذه النسبة وفقًا للمتقدمين في أول أسبوع فقط.

وتابعت، في حوار حول إطلاق المنصة الإلكترونية لتلقي طلبات المستأجرين المستفيدين من قانون الإيجار القديم، ببرنامج كلمة أخيرة، على قناة ON، أن 16% منهم يقيمون في شقق تتراوح مساحتها من 100 إلى 150 مترًا.

وأوضحت مي عبد الحميد، أن أول من سيحصل على وحدات بديلة هم الأقل دخلًا بقسط شهري يصل إلى ربع دخلهم، وتقسيط المقدم على عدة سنوات.

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن طروحات متتالية بأنماط مختلفة لمستأجري الإيجار القديم، ليختاروا وحداتهم بأنفسهم بدون إجبار على اختيار أي وحدة.

وأكدت أن الأولوية للأقل دخلًا، والأسرة الأكبر سنًا، والأكثر عددًا، للحصول على الوحدات السكنية، وسيتم التسليم خلال عام ونصف أو عامين.

