ارتفاع مؤقت للحرارة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس وموعد التحسن

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الفترة الحالية، لافتة إلى أن حالة الطقس تشهد أجواء خريفية مستقرة في الصباح الباكر لكن درجات الحرارة ترتفع مع وقت الظهيرة.

وأضافت غانم، أن درجات الحرارة ترتفع نتيجة وجود كتل هوائية قادمة من المناطق الصحراوية تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة لتصل إلى 34 درجة وقت الظهيرة على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء.

وأكدت أن الحرارة تنخفض خلال ساعات الليل لتتراوح بين 20 و21 درجة.

وأشارت إلى احتمالية وجود أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية، إلى جانب استمرار الشبورة المائية في ساعات الصباح المبكرة والتي تكون بين الـ 4 إلى 8 صباحا.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الحرارة تنخفض بشكل تدريجي بداية من يوم الخميس المقبل لتكون 31 درجة.

وطالبت غانم من المواطنين الحفاظ على الملابس الخريفية خلال الفترة الحالية وعدم الانخداع في درجلات الحرارة خلال فترة الظهيرة.