مصدر: تشغيل المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي BRT بداية 2026

كتب : محمد نصار

11:27 ص 21/10/2025

الأتوبيس الترددي

كشف مصدر بالهيئة العامة للطرق والكباري، عن الموعد المتوقع لبدء تشغيل المرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري.

وقال المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، إن التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من المتوقع أن يكون في بداية 2026.

وأشار المصدر، إلى استمرار تقدم الأعمال فيما يتعلق بتنفيذ المحطات الخاصة بالمرحلة الثانية والتي يبلغ عددها 21 محطة تمتد على مسافة 41 كم.

الأتوبيس الترددي المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي الهيئة العامة للطرق والكباري

