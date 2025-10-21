دعمًا للمزارع.. الدولة تتحمل 70 مليار جنيه سنويًا لتوفير الأسمدة

استعانت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، ولأول مرة، بماكينة تركيب السكك الحديدية المتطورة.



يأتي ذلك في إطار الحرص على إنجاز جميع الأعمال بسرعة ودقة، حيث تتسم هذه الماكينة بما يلي:



- نقل الفلنكات وتوزيعها على المسار بمسافات مضبوطة.



- تركيب القضبان الحديدية وتوصيلها ببعضها البعض.



- تثبيت القضبان باستخدام نظام التثبيت الحديث (Fastening System).



- ضبط محاذاة السكة بشكل مبدئي لضمان أعلى جودة.



- إنجاز كبير يصل إلى 2 كم في اليوم الواحد.



اقرأ أيضًا:



"فتح بوابة المفيض العلوي وتوقف التوربينات".. خبير يكشف آخر تطورات سد النهضة







سحب منخفضة وشبورة.. الأرصاد تكشف عن 3 ظواهر جوية مسيطرة



