إعلان

بمعدل 2 كم يوميًا.. 10 صور لماكينة تركيب السكة الحديد بالقطار الكهربائي

كتب : محمد نصار

11:03 ص 21/10/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    تركيب السكك الحديدية المتطورة (6)
  • عرض 10 صورة
    تركيب السكك الحديدية المتطورة (5)
  • عرض 10 صورة
    تركيب السكك الحديدية المتطورة (4)
  • عرض 10 صورة
    تركيب السكك الحديدية المتطورة (3)
  • عرض 10 صورة
    تركيب السكك الحديدية المتطورة (2)
  • عرض 10 صورة
    تركيب السكك الحديدية المتطورة (10)
  • عرض 10 صورة
    تركيب السكك الحديدية المتطورة (1)
  • عرض 10 صورة
    تركيب السكك الحديدية المتطورة (8)
  • عرض 10 صورة
    تركيب السكك الحديدية المتطورة (7)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استعانت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، ولأول مرة، بماكينة تركيب السكك الحديدية المتطورة.


يأتي ذلك في إطار الحرص على إنجاز جميع الأعمال بسرعة ودقة، حيث تتسم هذه الماكينة بما يلي:


- نقل الفلنكات وتوزيعها على المسار بمسافات مضبوطة.


- تركيب القضبان الحديدية وتوصيلها ببعضها البعض.


- تثبيت القضبان باستخدام نظام التثبيت الحديث (Fastening System).


- ضبط محاذاة السكة بشكل مبدئي لضمان أعلى جودة.


- إنجاز كبير يصل إلى 2 كم في اليوم الواحد.


اقرأ أيضًا:


"فتح بوابة المفيض العلوي وتوقف التوربينات".. خبير يكشف آخر تطورات سد النهضة


سحب منخفضة وشبورة.. الأرصاد تكشف عن 3 ظواهر جوية مسيطرة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة النقل ماكينة تركيب السكة الحديد القطار الكهربائي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

انخفاض مفاجئ.. الذهب يعكس اتجاهه والجرام يهبط 105 جنيهات دفعة واحدة
استطلاع رويترز يرجح تراجع الجنيه وقفزة بمعدل نمو اقتصاد مصر
ما قصة اقتراح إسرائيل الغريب "حرق جثة يحيى السنوار"؟
النجوم لن يكونوا الأبطال.. ملامح حفل افتتاح المتحف المصري الكبير -خاص