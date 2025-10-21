إبراهيم عيسى يُثير الجدل: لن أتبرع لغزة

أثار الإعلامي إبراهيم عيسى حالة من الجدل بعد تصريحاته التي أدلى بها بأنه لن يتبرع لغزة، وكشف عيسى في فيديو نشره على صفحته الرسمية على اليوتيوب أسباب عدم تبرعه، مؤكدًا على عدم المزايدة على حب المصريين وولائهم للقضية الفلسطينية.

وأكد أن التبرعات لغزة هي "واجب مفروض" و"منحة"، وأن إعمار القطاع يساعد على استقرار أمن مصر، قائلًا: "سمعة التبرع لغزة سمعة في منتهى السوء".

واستشهد بما وصفه بـ"نهب الفلسطينيين الحمسويين على مدار السنتين الماضيين"، مشيرًا إلى أن تبرعات جُمعت لشعب غزة "تم سرقتها" من قبل من وصفهم بـ "اللصوص" الذين قسموا الملايين على بعضهم، واصفًا هذه الواقعة بأنها "حقيقة مؤكدة وموثقة ومعلنة".

كما تساءل عن الضمانات التي تكفل وصول هذه التبرعات لإعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن دخل المواطن المصري "أقل بكثير من دخل المواطن الغزاوي".

وذكر واقعة تبرعات الإخوان المسلمين في الأردن، حيث كشفت تحقيقات أردنية رسمية أن 1% فقط من التبرعات ذهب لغزة والباقي ذهب لجماعات الإخوان ومكاتبهم.

وأكد عيسى أن حديث رئيس الجمهورية عن التبرع لغزة يعني أن الأموال "ستذهب لمصادر رسمية تتولى الموضوع ليس له علاقة بالشأن الإخوانجي".

وطرح تساؤلاً حول قدرة المواطن المصري على التبرع في ظل قيام الحكومة برفع أسعار البنزين والسلع، متسائلًا: "لو هنتبرع من يضمن أنه لن تدمر غزة مرة أخرى؟" وتساءل: "فما الضمان أن هذه المباني ستظل موجودة ولا هو رمي فلوس وخلاص؟".