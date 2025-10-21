اليوم.. فتح باب التقديم لباقات الحج المتميز 2025

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن فتح باب التقديم للحصول على باقات الحج المتميز من خلال شركات السياحة، وذلك اعتباراً من اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 وحتى نفاد الباقات المتاحة.

وأكدت الوزارة، بحسب خطاب لها أرسلته لغرفة شركات السياحة - حصل "مصراوي" على نسخة منه، أن هذه الباقات متاحة لجميع المواطنين دون أي قيد أو شرط، تحت رقابة وإشراف الوزارة وفق العقود المبرمة بين الشركة والمواطن لتنفيذ البرامج المميزة.

يجب على الشركات تقديم طلب القيد في مقر الإدارة المركزية لشركات السياحة – الدور الخامس – وزارة السياحة والآثار – الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يتعين تحديد مستوى البرنامج وعدد الباقات المطلوبة في الطلب، حيث لن يُلتفت إلى أي طلبات لا تتضمن هذا التحديد، ولا يسمح بتعديل الطلب لاحقاً.

يجب إدراج رقم موبايل في الطلب لضمان سهولة التواصل مع الشركة.

على الشركات سداد رسوم حجز الأرض وقيم الضمانات الخاصة بكامل عدد الباقات المخصص لها، وذلك في موعد أقصاه 20 نوفمبر 2025، مع التنويه بأنه في حالة عدم السداد سيتم إلغاء الباقات.

أوضحت الوزارة أن التخصيص سيتم وفق أولوية الطلب وجدية استكمال الشركات لباقي إجراءات التخصيص، مؤكدة أهمية التزام الشركات بكافة المتطلبات لضمان الحصول على الباقات.

