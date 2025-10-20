قال سعيد منور لحوتي، مرشح حزب الشعب الجمهوري في انتخابات النواب المقبلة، إن ملف الصحة يأتي على رأس أولوياته خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن محافظة البحيرة تعاني من أزمات متعددة في الخدمات الطبية والبنية التحتية للمستشفيات.

وأضاف "لحوتي"، خلال حواره في برنامج "الطريق إلى البرلمان" الذي يقدمه الكاتب الصحفي محمد سامي عبر منصات موقع "مصراوي"، أن مركز المطامير لا يضم سوى مستشفى واحد فقط، وتشهد تكدسًا كبيرًا بالمرضى وحتاج إلى دعم عاجل بالأجهزة والكوادر الطبية.

وأوضح أن مركز وادي النطرون، رغم كِبر مساحته وظهيره الصحراوي، يفتقر إلى مستشفى متكامل، حيث لا يوجد سوى مبنى دور واحد يحتاج إلى استكمال عاجل وتشغيل كامل.

وأشار إلى أن هناك مستشفى جديدة مخصصة للمطامير تم تخصيص أرضها وتوفير ميزانية مبدئية لها، مؤكدًا أنه سيعمل على الإسراع في تنفيذ المشروع باعتباره خطوة مهمة لتخفيف الضغط عن المستشفى العام الحالي.

وشدد على ضرورة تشغيل مستشفى وادي النطرون في أسرع وقت ممكن، نظرًا لأن المنطقة تخدم طريقًا صحراويًا حيويًا يشهد العديد من الحوادث.

وأشار إلى أهمية إنشاء معهد أورام ومستشفى قلب متخصص يخدم دوائر البحيرة الثلاث ويخفف العبء عن مستشفى دمنهور العام، خاصة مع الكثافة السكانية للمحافظة.

وشدد المرشح على أن الحل الجذري لأزمة الصحة يتمثل في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحًا أن المرحلة الأولى من المشروع شملت محافظات بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، والأقصر، وجنوب سيناء، وأسوان، وأنه يسعى بكل قوة إلى إدراج محافظة البحيرة ضمن المرحلة الثانية من المنظومة الوطنية.

وقال "لحوتي": "التأمين الصحي الشامل هو الحل الحقيقي لمشكلة التكدس وضعف الخدمات، وكل ما عداه مجرد مسكنات مؤقتة، وأنا أتعهد بالعمل والضغط من أجل تحقيق هذا الهدف لخدمة أبناء محافظتي".

