مصدر: إتاحة حجز تذاكر الأتوبيس الترددي إلكترونيًا

قال مصدر مسؤول بوزارة النقل، إنه تم وجار اتخاذ إجراءات جديدة خاصة بتسهيل حجز تذاكر الأتوبيس الترددي BRT على الدائري.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، اليوم الإثنين، إنه تم إتاحة حجز التذاكر وسداد أسعارها إلكترونيًا عبر موقع الشركة المصرية للأتوبيس الترددي.

وأوضح المصدر، أنه يتم الدخول إلى موقع الشركة، وإنشاء حساب جديد للمستخدم، ثم اختيار خدمة "احجز الآن"، وتحديد محطة البداية والنهاية وعدد التذاكر المطلوبة، ثم الدفع بشكل آمن عبر الإنترنت، ثم تحميل التذكرة بعد تأكيد عملية الدفع.

