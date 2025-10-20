إعلان

بحضور وزيري الصحة والتخطيط.. إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي للقطاع الصحي

كتب : أحمد جمعة عسكر

10:32 ص 20/10/2025

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - أحمد جمعة:
تصوير - محمد معروف:
شهد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، صباح اليوم، إطلاق جائزة "مصر للتميز الحكومي" للقطاع الصحي، وذلك بأكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب والتعليم الطبي بالعباسية.

تأتي الجائزة في إطار جهود الدولة لتعزيز مفاهيم الحوكمة والتميز المؤسسي داخل الجهات الحكومية، وتحفيز الكوادر في القطاع الصحي على تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهد المؤتمر حضور قيادات الوزارتين وعدد من رؤساء الهيئات الصحية، إلى جانب عرض توضيحي لأهداف الجائزة ومحاورها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خالد عبدالغفار مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان القطاع الصحي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب في مصر يعود للانخفاض ببداية تعاملات اليوم
تحذير من الشبورة وارتفاع الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى السبت المقبل