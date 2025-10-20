كتب - أحمد جمعة:

تصوير - محمد معروف:

شهد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، صباح اليوم، إطلاق جائزة "مصر للتميز الحكومي" للقطاع الصحي، وذلك بأكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب والتعليم الطبي بالعباسية.

تأتي الجائزة في إطار جهود الدولة لتعزيز مفاهيم الحوكمة والتميز المؤسسي داخل الجهات الحكومية، وتحفيز الكوادر في القطاع الصحي على تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهد المؤتمر حضور قيادات الوزارتين وعدد من رؤساء الهيئات الصحية، إلى جانب عرض توضيحي لأهداف الجائزة ومحاورها.