بعد إغلاق قاعة توت عنخ آمون.. 10 صور نادرة لمقتنيات الملك الذهبي

قبل الإغلاق النهائي.. 8 صور لم تنشر من قبل للحظة اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون

كتب- محمد شاكر:

شهد المتحف المصري بالتحرير توافد آلاف الزوار من المصريين والأجانب لمشاهدة القناع الذهبي للملك توت عنخ آمون فى اليوم الأخير للعرض المتحفي قبل غلق قاعة العرض الخاصة به غداً الإثنين 20 أكتوبر.

ونشرت الصفحة الرسمية للمتحف، مجموعة من الصور التاريخية التي تحمل عنوان سنوات من العرض الملكي بالمتحف المصري بالقاهرة، حيث تُظهر سلبيات زجاجية نادرة جانبًا من عرض مقتنيات الملك الذهبي توت عنخ آمون داخل قاعات المتحف خلال عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي.

وتُعد هذه الصور من كنوز أرشيف المتحف المصري، إذ توثق مرحلة مبكرة من تاريخ عرض آثار الملك الشاب الذي أسر العالم منذ اكتشاف مقبرته عام 1922م، وتكشف عن أسلوب العرض الملكي الذي اتبعه المتحف آنذاك ليُبرز عظمة كنوز وادي الملوك أمام الزوار.

ويأتي نشر هذه السلسلة التوثيقية في إطار استعدادات المتحف المصري بالتحرير لنقل القطع الأثرية المتبقية الخاصة بالملك توت عنخ آمون إلى مقر عرضها الدائم بالمتحف المصري الكبير، ضمن خطة دقيقة لضمان سلامة النقل والحفاظ على القيمة الأثرية الفريدة لتلك الكنوز.

طرق نقل وترميم مقتنيات الملك توت عنخ آمون

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد غنيم رئيس هيئة المتحف المصري الكبير، أن أعمال النقل تتم وفقًا لأعلى المعايير العلمية والفنية الدولية، حيث يقوم فريق العمل المتخصص بالمتحف بإعداد تقارير حالة تفصيلية لكل قطعة أثرية، إلى جانب تنفيذ أعمال التغليف والنقل بعناية فائقة.

وأوضح أن فريق الترميم بالمتحف قام بأعمال الصيانة والترميم اللازمة، ووضع القطع داخل فتارين العرض الدائم المخصصة لها، بما يضمن عرضًا متكاملًا يليق بمكانة هذا الملك الشاب وتاريخه.

وأكد الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن القطع المنقولة تضمنت عددا من القطع الهامة أبرزها كرسي الاحتفالات الشهير الخاص بالملك توت عنخ آمون، والذي عُثر عليه بالممر المؤدي إلى المقبرة، بالإضافة إلى المقصورة الخشبية المذهبة الخاصة بالأواني الكانوبية، ومجموعة من الحلي والمجوهرات والقلادات المصنوعة من الذهب والعقيق.

قناع الملك توت عنخ آمون

ويُعد قناع توت عنخ آمون أحد أبرز رموز الحضارة المصرية القديمة، وأيقونة عالمية للجمال والفن الفرعوني، يجسد عبقرية الصنعة الذهبية في عصر الدولة الحديثة، وما زال يجذب أنظار العالم منذ اكتشاف مقبرة الملك الشاب في وادي الملوك.

ويعد كرسي الاحتفالات من أروع نماذج الفن في الدولة الحديثة، إذ يتميز بتطعيمه بالعاج والأبانوس والفيانس والذهب، ويظهر في وسط ظهره قرص الشمس تعلوه الإلهة نخبت وهي تبسط جناحيها، بينما مسند القدمين مزين بزخارف ورقائق ذهبية مرسوم عليها أعداء مصر التسعة.

اقرأ أيضاً:

أجواء خريفية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الأحد

أسعار العمرة 2025-2026.. الاقتصادية والخمس نجوم