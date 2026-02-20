إسرائيل الهدف الأول عالميا للهجمات السيبرانية خلال 2026

(أ ش أ)

كشف تقرير "رادوير" العالمي للتهديدات السيبرانية لعام 2026، أن إسرائيل تصدرت قائمة الدول الأكثر استهدافا بالهجمات الإلكترونية ذات الدوافع السياسية، بعدما استحوذت على 12.2% من إجمالي الهجمات الجيوسياسية حول العالم حتى الآن.

وأوضح التقرير الذي نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن العام الماضي 2025 شهد تصعيدا غير مسبوق، مع ارتفاع هجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS) بنسبة 168%، وزيادة الهجمات على مستوى التطبيقات بأكثر من 120%، في مؤشر على تصاعد حدة المواجهات الرقمية واتساع نطاقها.

يعد تقرير "رادوير" العالمي للتهديدات السيبرانية دراسة سنوية تصدرها شركة Radware المتخصصة في حلول الأمن السيبراني وحماية الشبكات ويسلط التقرير الضوء على أبرز اتجاهات الهجمات الإلكترونية حول العالم.

ولفت التقرير العالمي إلى أن الهجمات الإلكترونية ضد المؤسسات الإسرائيلية تحولت من حوادث متفرقة إلى نشاط شبه يومي، مع تصاعد غير مسبوق في وتيرتها وحدتها.

ووفق التقرير "رادوير" العالمي للتهديدات السيبرانية، برزت إسرائيل في عام 2025 كأكثر دولة استهدافا بالنشاط الإلكتروني ذي الدوافع الجيوسياسية على مستوى العالم، في مؤشر يعكس تصاعد المواجهة الرقمية واتساع نطاقها.

ويضيف تلاحقت الهجمات الإلكترونية فقد شنت جهات تهديد مدفوعة بدوافع أيديولوجية حملات مستمرة و استهدفت مواقع الحكومة الإسرائيلية والبنية التحتية الحيوية وشركات القطاع الخاص. وفي كثير من الحالات، تعلن هذه المجموعات مسؤوليتها عن الهجمات بشكل علني وفوري عبر قنوات مخصصة على تطبيق "تيليجرام".

وخلال عام 2025، جرى توثيق نحو 16 ألف ادعاء هجوم فريد صادر عن هذه الجهات، ما يعكس نمطًا من النشاط المنهجي والمنسق، وليس مجرد حوادث متفرقة أو عمليات عشوائية.

وعلى الصعيد العالمي، شهد النشاط السيبراني تصعيدا حادا خلال العام الماضي، مع ارتفاع هجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS) على مستوى الشبكات بنسبة 168% خلال عام واحد ما يعكس تحولا لافتا من هجمات متقطعة إلى بيئة تهديد مستمرة ومتصاعدة.

وأشار التقرير إلى أن هذا التصاعد لا يقتصر على زيادة عدد الهجمات فحسب، بل يمتد أيضا إلى تطور أدوات المهاجمين وتكتيكاتهم، بما في ذلك تنويع مصادر الهجوم، ورفع كثافة المرور الضار، واستهداف طبقات متعددة من البنية التحتية الرقمية في وقت متزامن، ما يعقد جهود الرصد والاستجابة ويزيد من الضغوط على فرق الأمن السيبراني حول العالم.