هل يؤثر ارتداء العدسات اللاصقة على صحة الوضوء؟.. داعية توضح

كتب : حسن مرسي

06:47 م 20/02/2026

الدكتورة هبة إبراهيم

قالت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن ارتداء العدسات اللاصقة بأنواعها الطبية أو التجميلية لا يؤثر على صحة الوضوء أو الغسل؛ لأن العين ليست من الأعضاء الظاهرة التي يجب غسلها، فلا حرج في الوضوء مع بقائها

وأكدت خلال حوارها ببرنامج "فقه النساء" على قناة الناس، أن الفقهاء لديهم آراء مختلفة في مسألة ستر القدمين في الصلاة للمرأة، فمنهم من يوجب ستر القدمين، ومنهم من يرى صحة الصلاة حتى مع انكشافهما.

وأوضحت إبراهيم، أن الأولى والأكمل للمرأة أن تستر قدميها خروجًا من الخلاف، مشيرةً إلى أن من صلت وقد انكشفت قدماها فصلاتها صحيحة ولا يلزمها إعادة ما مضى، مستحبةً الأخذ بالأحوط مستقبلًا رجاء القبول.

وأضافت الدكتورة هبة إبراهيم أن هناك رخصة عظيمة للنساء فيما يتعلق بقضاء الصلوات الفائتة بسبب الحيض أو النفاس، مؤكدةً أن المرأة لا تقضي الصلاة إطلاقًا في هذه الفترات.

واستشهدت على ذلك بما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قولها: "كنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة"، موضحةً أن هذا التشريع يأتي من رحمة الله تعالى بالنساء ودفعًا للمشقة والحرج عنهن، خاصة مع طول هذه الفترات التي قد تمتد أيامًا، فاكتفى الله بقضاء الصيام دون الصلاة.

وتناولت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية قضية تنظيم النسل، مبينةً أن استخدام وسائل منع الحمل مثل اللولب جائز شرعًا بشروط.

وأوضحت أن الهدف يجب أن يكون مشروعًا، كالمباعدة بين الولادات حفاظًا على صحة الأم والطفل، مع ضرورة استشارة الأطباء الثقات للتأكد من عدم وجود ضرر صحي، وألا تؤدي هذه الوسائل إلى منع دائم للإنجاب.

وأكدت أن حضور المرأة صلاة الجنازة جائز ولا حرج فيه، بل هو مأجورة عليه مثل الرجل تمامًا، طالما التزمت بالضوابط الشرعية من الاحتشام وعدم التبرج.

