"نادرًا ما حد يضحك عليا" .. نجيب ساويرس: قسمت أملاكي على أولادي لهذا السبب

كتب : أحمد العش

08:36 م 20/02/2026

نجيب ساويرس مع لميس الحديدي في برنامج رحلة المليار

كتب أحمد العش:

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس إنه قام بتقسيم أملاكه على أولاده خلال حياته لتجنب أي خلافات مستقبلية بينهم وبين بعضهم البعض، مؤكدًا أن التنظيم والشفافية في الأمور المالية جزء من فلسفته الشخصية.

وأضاف "ساويرس" خلال لقاءه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "رحلة المليار" المذاع على قناة النهار، أن والدته كان لها تأثير كبير في تكوين شخصيته: "ماما عندها خط ساخن مع ربنا، واللي احنا فيه ببركتها، وأكتر حاجة اتعلمناها من ماما محبة الله، وإنك تاخد بالك من الفقير ".

وأوضح، أن والدته علمته الكرم، بينما والده غرّس فيه الحرص على المال، مؤكدًا الفرق بين أن يكون الإنسان حذرًا وألا يخدع من قبل الآخرين، وبين أن يكون مسيطرًا بشكل مفرط على أمواله، موضحًأ بقوله: "نادرًا ما حد يضحك عليا وبفاصل في كل حاجة".

وكشف المهندس نجيب ساويرس عن شغفه بالفن التشكيلي، مشيرًا إلى أنه من أكبر مقتنييه، وأنه عند شراء أي عمل فني "يضرب السعر في اتنين" لكنه يواصل المساومة لضمان الحصول على القيمة الحقيقية للعمل.

نجيب ساويرس رحلة المليار لميس الحديدي

