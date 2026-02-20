الاتحاد الأوروبي ينتظر رد واشنطن على أحدث حكم بشأن الرسوم الجمركية

(د ب أ)

أكدت المفوضية الأوروبية في بروكسل أنها ستواصل حملتها من أجل خفض الرسوم الجمركية، عقب صدور حكم المحكمة العليا الأمريكية ضد سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية العدوانية.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، إن المفوضية على اتصال وثيق مع الحكومة الأمريكية لمعرفة الكيفية التي تنوي بها الرد على الحكم.

وأشار المتحدث إلى أن"الشركات على جانبي الأطلسي تعتمد على الاستقرار والقدرة على التنبؤ في العلاقات التجارية. لذلك، سنواصل الدعوة إلى خفض الرسوم الجمركية والعمل نحو تقليلها".

وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد أصدرت حكما قبل أكثر من ساعة بقليل بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاوز سلطاته عندما استند إلى سلطات طارئة لفرض رسوم جمركية واسعة على شركاء تجاريين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.

ويعني هذا الحكم أن الرسوم الجمركية واسعة النطاق التي فرضها ترامب لا تستند إلى أساس قانوني.

وكان فريق ترامب قد أعلن مسبقا أنه في حال خسارته أمام المحكمة، سيبحث عن أساس قانوني آخر من أجل مواصلة تنفيذ سياسة الرسوم الجمركية.

وقال العضو الألماني في البرلمان الأوروبي، بيرند لانج، إن الحكم سيؤثر على اتفاقية التجارة الموقعة في الصيف بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

ولفت لانج، رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، إلى أنه: "نظرا لأن جزءا كبيرا مما يُعرف بالرسوم الجمركية المتبادلة يستند إلى الأساس القانوني المطعون فيه الآن، فلا يمكن للحكومة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي ببساطة العودة إلى ممارسة الأعمال كالمعتاد."

ودعا لانج إلى عقد اجتماع خاص يوم الاثنين القادم لفريق التفاوض والشؤون القانونية في البرلمان الأوروبي.

وتنص الاتفاقية على استيراد السلع الصناعية الأمريكية معفاة من الرسوم الجمركية.

وفي المقابل، كانت الولايات المتحدة قد تعهدت بتحديد الرسوم الجمركية على معظم واردات الاتحاد الأوروبي بحد أقصى 15%. ونتيجة لذلك، تم تخفيض الرسوم على السيارات، على سبيل المثال.