ترامب يتحدى المحكمة العليا: إبطال الرسوم الجمركية "عار" ولدي خطة بديلة

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرار المحكمة العليا بإبطال رسومه الجمركية، واصفا إياه بـ "العار"، كاشفا عن "خطة بديلة" جاهزة للتنفيذ، وذلك خلال مأدبة إفطار مع حكام الولايات في البيت الأبيض صباح الجمعة.

خطة بديلة لتنفيذ الرسوم

بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، نقل شخصان مطلعان على تصريحات ترامب قوله للحضور إن لديه "خطة بديلة"، في إشارة إلى أن الإدارة كانت قد استعدت مسبقا لاحتمالية "الخسارة القانونية" عبر إعداد طرق أخرى لتنفيذ تلك الرسوم.

وفور وصول أنباء الحكم، غادر "ترامب" اجتماع حكام الولايات بشكل مفاجئ وقبل الموعد المقرر، حيث برر الرئيس الأمريكي مغادرته "العاجلة" برغبته في إعداد بيان فوري للتعليق على قرار المحكمة العليا.

غضب ترامب

نقلت الشبكة الأمريكية عن مصادر مطلعة، أن ترامب أبدى غضبه في جلسات خاصة خلال الأسابيع الماضية بسبب "تأخر صدور الحكم"، حيث كان الرئيس يُراهن على عدم رفض المحكمة للرسوم الجمركية، مبررا ذلك بحجم "مليارات الدولارات" التي تم تحصيلها بالفعل، ومشيرا إلى أن المحكمة لن تُضحي بتلك الأموال الضخمة.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قضت المحكمة العليا الأمريكية بعدم قانونية الرسوم الجمركية الطارئة والشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، معتبرة أن الرئيس "انتهك القانون الفيدرالي" بفرضه رسوما أحادية الجانب على مستوى العالم، فيما وُصف بأنه "خسارة مدوية للبيت الأبيض" في ملف يمثل ركيزة أساسية لسياسة ترامب الخارجية والاقتصادية.