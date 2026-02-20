قال رجل الأعمال نجيب ساويرس ، إنه دائمًا يعترف بأخطائه أمام الله ويسعى لمحاسبة نفسه باستمرار، مضيفًا بقوله: "بعترف بالذنوب وبكلم ربنا كل لحظة وأحاسب نفسي باستمرار".

وتابع "ساويرس" خلال لقاءه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "رحلة المليار" المذاع على قناة النهار، أن أي خطأ في حق الآخرين يؤثر على راحتي النفسية، موضحًا: "لو غلطت في حق حد، مبعرفش أنام الليل ولازم أروح أعتذر له"، مشيرًا إلى أن هذه المواقف نادرة لكنها ضرورية للحفاظ على التوازن الروحي والنفسي.

