إعلان

نجيب ساويرس: أساعد المحتاجين عبر تويتر بهذه الطريقة

كتب : أحمد العش

08:16 م 20/02/2026

رجل الأعمال نجيب ساويرس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس إنه يتلقى العديد من الرسائل على موقع تويتر من أشخاص يحتاجون إلى مساعدة، موضحًا: "الناس اللي بتتواصل معايا محتاجة مساعدة، عندي فريق مخصص بيبحث في حالتهم وبساعد اللي يستاهل".

وأشار "ساويرس" خلال لقاءه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "رحلة المليار" المذاع على قناة النهار، إلى أنه يعتمد على تقييم دقيق لكل حالة قبل تقديم أي دعم، مؤكّدًا أن الهدف هو الوصول إلى من يستحقون المساعدة بالفعل لضمان تحقيق أكبر أثر إيجابي.

اقرأ أيضًا:

مجدي الجلاد يسأل ضياء داود: هل البرلمان قادر على محاسبة الحكومة؟ (فيديو)

ساويرس: بعت "البلي" لزملائي.. وتعلمت معنى التجارة مبكرًا

نجيب ساويرس: خسرت 500 مليون يورو بسبب قرار اتخذته وأنا متنرفز

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نجيب ساويرس لميس الحديدي رحلة المليار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ضحية "ميت عاصم" يدخل مستشفى الأمراض النفسية.. ومحاميه: حاول الانتحار أكثر
أخبار المحافظات

ضحية "ميت عاصم" يدخل مستشفى الأمراض النفسية.. ومحاميه: حاول الانتحار أكثر
"المرأة الحديدية".. نجيب ساويرس يكشف عن الشخص الذي يأتمنه على أسراره-(فيديو)
أخبار مصر

"المرأة الحديدية".. نجيب ساويرس يكشف عن الشخص الذي يأتمنه على أسراره-(فيديو)
المحكمة العليا الأمريكية ترفض رسوم ترامب الجمركية العالمية
اقتصاد

المحكمة العليا الأمريكية ترفض رسوم ترامب الجمركية العالمية
أول تعليق من محمد عادل إمام بعد ظهور بوستر"الكينج" على "توكتوك" في الشارع
دراما و تليفزيون

أول تعليق من محمد عادل إمام بعد ظهور بوستر"الكينج" على "توكتوك" في الشارع
مفتي الجمهورية يوضح آلية تحديد قيمة الفدية والزكاة في رمضان 2026
أخبار مصر

مفتي الجمهورية يوضح آلية تحديد قيمة الفدية والزكاة في رمضان 2026

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

من التجمع إلى باسوس.. فيديوهان يهزان السوشيال في أول أيام رمضان وتحرك أمني عاجل
دراما الحروف.. ما وراء تصميم أسماء مسلسلات رمضان على البوسترات