قال رجل الأعمال نجيب ساويرس إنه يتلقى العديد من الرسائل على موقع تويتر من أشخاص يحتاجون إلى مساعدة، موضحًا: "الناس اللي بتتواصل معايا محتاجة مساعدة، عندي فريق مخصص بيبحث في حالتهم وبساعد اللي يستاهل".

وأشار "ساويرس" خلال لقاءه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "رحلة المليار" المذاع على قناة النهار، إلى أنه يعتمد على تقييم دقيق لكل حالة قبل تقديم أي دعم، مؤكّدًا أن الهدف هو الوصول إلى من يستحقون المساعدة بالفعل لضمان تحقيق أكبر أثر إيجابي.

اقرأ أيضًا:

مجدي الجلاد يسأل ضياء داود: هل البرلمان قادر على محاسبة الحكومة؟ (فيديو)

ساويرس: بعت "البلي" لزملائي.. وتعلمت معنى التجارة مبكرًا

نجيب ساويرس: خسرت 500 مليون يورو بسبب قرار اتخذته وأنا متنرفز