محافظ البحيرة ورئيس هيئة الكتاب يفتتحان الدورة الثامنة لمعرض دمنهور

افتتحت الدكتورة جاكلين عازر، والدكتور خالد أبو الليل، القائم بأعمال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، اليوم الخميس، فعاليات الدورة الثامنة لمعرض دمنهور للكتاب، والذي تستمر أنشطته خلال الفترة من 2 حتى 11 أكتوبر الجاري بمكتبة مصر العامة بدمنهور، وذلك في إطار احتفالات وزارة الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور نائب المحافظ د. حازم الديب ورئيس جامعة دمنهور د. إلهامي ترابيس ومجموعة من قيادات المحافظة، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الثقافة من بينهم د. مسعود شومان، رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، ومحمد الفقي، رئيس الإدارة المركزية لشئون التسويق بهيئة الكتاب.



وخلال جولتها بأجنحة المعرض، أشادت محافظ البحيرة بالتنظيم المتميز وتنوع الإصدارات والأنشطة الثقافية والفنية، مؤكدة أن معرض دمنهور بات نموذجًا ناجحًا للحراك الثقافي المتنامي على أرض المحافظة، بما يقدمه من منصة للتواصل بين المبدعين والجمهور، وفرصة لتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية في الفعل الثقافي.



وتفقدت الدكتورة جاكلين عازر، والدكتور خالد أبو الليل، الركن المشترك بين الأزهر والكنيسة، الذي ينظم للعام الثاني على التوالي، مؤكدة أنه يعد من أبرز أركان المعرض لما يحمله من رسالة وطنية قوية تؤكد على وحدة النسيج المصري، كما أشادت بالمعروضات واللوحات التي عكست قيم المحبة والتلاحم والتعايش، واعتبرته تجسيدًا عمليًا لثقافة السلام والوحدة.



وأوضحت "عازر" أن توقيت المعرض مع انطلاق العام الدراسي الجديد يمثل فرصة ذهبية لطلاب المدارس والجامعات، لاقتناء الكتب بأسعار رمزية تبدأ من جنيهين فقط، وهو ما يجعل الثقافة متاحة أمام الجميع دون عوائق.



وكشفت عن تعاون مثمر بين وزارة الثقافة وجامعة دمنهور لإعداد "معجم أعلام البحيرة" الذي يوثق إسهامات ورموز المحافظة في المجالات الثقافية والسياسية والدينية، كما أعلنت عن قرب افتتاح معرض دائم للهيئة العامة للكتاب بالبحيرة ليكون منارة للتنوير ومساحة مفتوحة أمام أبناء المحافظة والمبدعين.



من جانبه، أكد الدكتور خالد أبو الليل أن تنظيم المعرض للعام الثامن على التوالي يعكس نجاح التجربة وإقبال الجمهور المتزايد، مشيرًا إلى أن المعرض أصبح من أبرز الفعاليات الثقافية في البحيرة.



وأوضح أن وزارة الثقافة، برعاية الوزير الدكتور أحمد فؤاد هنو، تسعى من خلال هذه المعارض الإقليمية إلى نشر الوعي القرائي وإتاحة الكتاب بأسعار تناسب مختلف الشرائح، وجعلها منصات تفاعلية حقيقية تصل بالمنتج الثقافي إلى كل محافظات مصر.



ويشهد المعرض هذا العام مشاركة نحو 22 دار نشر، من بينها قطاعات وزارة الثقافة مثل الهيئة العامة لقصور الثقافة، المركز القومي للترجمة، والهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، إلى جانب دور نشر خاصة تقدم أحدث الإصدارات في الأدب والفكر والعلوم والمعرفة.



ويفتح المعرض أبوابه يوميًا من العاشرة صباحًا حتى العاشرة مساءً، ليستقبل طلاب المدارس والجامعات والأسر والمهتمين بالقراءة. كما يتضمن برنامجًا ثقافيًا وفنيًا متنوعًا، يضم ندوات فكرية وأمسيات شعرية ولقاءات مع كبار الكتاب والمفكرين، بالإضافة إلى ورش للأطفال وفعاليات فنية تستهدف مختلف الأعمار.



ويولي المعرض اهتمامًا خاصًا بالطفل عبر تخصيص جناح إبداعي يضم كتبًا تعليمية وتفاعلية تناسب المراحل العمرية المبكرة، في خطوة تهدف إلى غرس حب القراءة منذ الصغر. ومن المتوقع أن يشهد المعرض إقبالًا واسعًا من أبناء البحيرة والمحافظات المجاورة، نظرًا للتنوع الكبير في الإصدارات والأنشطة الموازية التي يقدمها.



وبذلك يواصل معرض دمنهور للكتاب رسالته في ترسيخ مكانة الكتاب كأداة للتنوير والتغيير، وتجسيد رؤية الدولة في بناء إنسان واعٍ ومستنير، قادر على مواجهة تحديات الحاضر وصناعة المستقبل.

