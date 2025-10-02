إعلان

مدبولي: قطاع السياحة حقق أرقاما ومعدلات نمو لم تشهدها مصر من قبل

أحمد عبدالمنعم محمد السيد

08:17 م 02/10/2025

الدكتور مصطفى مدبولي

أحمد عبدالمنعم:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن هناك انخفاضًا في عدد من أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

وأضاف فى مؤتمر صحفى يعقد حاليا في العاصمة الإدارية الجديدة، أن قطاع السياحة حقق أرقامًا ومعدلات نمو لم تشهدها مصر من قبل.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن المتحف المصري الكبير مع قرب افتتاحه سيكون هدية مصر للعالم كله، متابعًا: أنه سيكون هناك تكثيفًا للجولات الميدانية بالمحافظات الفترة المقبلة والتركيز على القطاعات التي تهم المواطن المصري وخاصة قطاعي الصحة والتعليم.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مدبولي خلال المؤتمر الصحفي قطاع السياحة

