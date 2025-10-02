قال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين عام مساعد اتحاد المهن الطبية، إن الاتحاد أطلق تطبيقًا إلكترونيًا للحصول على الموافقات الطبية بمشروع العلاج لأعضاء النقابات الأربع المشاركة في الاتحاد، وهي: الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، والأطباء البيطريين.

وأضاف أن الاتحاد دشن موقعًا إلكترونيًا جديدًا يتيح للأعضاء الاشتراك في مشروع العلاج وسداد قيمة الاشتراك دون الحاجة إلى التواجد بمقر المشروع، وذلك تسهيلًا على جميع الأعضاء.

وأشار "القاضي"، في بيان، إلى أن مشروع العلاج تم فتح باب الاشتراك فيه لعام 2026 منذ الأول من أكتوبر ولمدة ثلاثة أشهر، موضحًا أن المشروع يخدم قطاعًا كبيرًا من الأعضاء وأسرهم، مؤكدًا أنه تمت زيادة الحد الأقصى لتغطية العلاج من 45 ألفًا إلى 55 ألف جنيه، بجانب حزمة من الإصلاحات الجوهرية بالمشروع.

وأكد أن المشروع تكافلي يقوم على مبدأ المشاركة، داعيًا الأعضاء إلى الاشتراك بنية التكافل، قائلًا: "أقسم أنني يوميًا ألتقي بزملاء يواجهون أزمات صحية ولم يشتركوا في المشروع، ولو اشترك جميع الأعضاء لارتفع دعم العلاج للعضو الواحد إلى نحو 300 ألف جنيه".

وذكر أن مجلس الاتحاد قرر تخفيض قيمة الاشتراك للأعضاء ممن تجاوزوا سن السبعين عاما وزوجاتهم إلى 500 جنيه، مع استمرار اشتراك الأبناء بعد التخرج والبنات بعد الزواج شريطة عدم العمل أو التمتع بتغطية تأمينية أخرى.

وأضاف أن الاتحاد افتتح وجدد عددًا من المقار في المحافظات لخدمة الأعضاء، من بينها أسيوط والغربية، تأكيدًا لحرصه على تطوير خدماته الطبية والاجتماعية.

