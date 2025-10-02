"العمل" تعلن عن وظائف جديدة في عدة تخصصات - تفاصيل

أعلنت وزارة العمل، اليوم الخميس، عن إتاحة 25 فرصة عمل جديدة، بالتعاون مع الشركة الدولية للتجارة والتسويق، وبالتنسيق بين الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة ومديرية عمل الجيزة، في إطار خطط الوزارة لفتح مجالات جديدة للتشغيل وتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

تفاصيل الوظائف المتاحة

أوضحت هبة أحمد، مدير عام التشغيل بوزارة العمل، في بيان اليوم الخميس، أن الوظائف المطلوبة تشمل: (2 مهندس جودة - 3 فني صيانة - 4 فني معدات تجميع - 10 عمال خدمات - 6 فني دهان).

آلية التقديم

أكدت الوزارة، أن التقديم يتم من خلال الحضور مباشرة لإجراء المقابلات الشخصية بمقر الشركة الكائن في: الكيلو 28 طريق مصر – إسكندرية الصحراوي، منطقة أبو رواش.

ودعت وزارة العمل، الشباب الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف إلى سرعة التقديم، مؤكدة التزامها المستمر بتوفير فرص عمل جديدة تسهم في الحد من معدلات البطالة وتعزيز دمج الشباب في سوق العمل.

