بالأسماء.. لجنة خاصة لدراسة تعديل قانون الإجراءات الجنائية

أعلن مجلس النواب، تشكيل لجنة خاصة لدراسة المواد محل الاعتراض من جانب رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

جاء ذلك بعد موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة العامة.

وجاء تشكيل اللجنة على النحو التالي:

- أحمد سعد الدين وكيل المجلس، رئيسًا.

- إبراهيم الهنيدي.

- إيهاب الطماوي.

- طارق رضوان.

- محمد عبد العزيز.

- علاء عابد.

- عاطف ناصر.

- أحمد بهاء شلبي.

- أيمن أبو العلا.

- مها عبد الناصر.

- أميرة أبو شقة.

- ضياء الدين داوود.

- أحمد الشرقاوي.

ويشارك في اجتماعات اللجنة الخاصة دون أن يكون له حق التصويت من يلي:

- وزير الشئون النيابية.

- وزير العدل.

- نقيب المحامين.

- محمد عبد العليم كفافي.

- ممثل عن جلس القضاء الأعلى.

- ممثل عن النيابة العامة.

- ممثل عن وزارة الداخلية.

- ممثل عن وزارة الاتصالات.

- ممثل عن المجلس القومي لحقوق الإنسان.

- ممثل عن أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة القاهرة.

- محمد شحاته، متخصص في القضايا الجنائية.

ودعا المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اللجنة الخاصة لأن تبدأ أول اجتماعاتها السبت المقبل لإعادة مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية محل الاعتراض.

