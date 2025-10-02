"علام" يكشف طريقة تجاوز الأزمات المائية بين مصر والسودان وإثيوبيا

شدد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين دول حوض النيل الشرقية، وبخاصة بين مصر والسودان وإثيوبيا، باعتباره السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات المائية وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

وقال "علام"، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن العلاقات بين مصر والسودان راسخة وتستند إلى روابط جغرافية وشعبية واستراتيجية عميقة، مؤكدًا أن "أهمية السودان بالنسبة لمصر، وأهمية مصر بالنسبة للسودان، هائلة، حتى وإن غابت عن إدراك البعض، لكنها واضحة تمامًا لدى من يتربص بمصالح البلدين".

وأشار وزير الري الأسبق، إلى أن ما شهدته السودان مؤخرًا من فيضانات ومخاطر بيئية كان له أثر بالغ على المصريين جميعًا، حكومة وشعبًا، في الوقت الذي تواجه فيه مصر تحديات متزايدة في إدارة ملفها المائي وتقليل انعكاساته السلبية على المواطنين.

وأكد أن الدرس الأبرز المستفاد من هذه الأزمة يتمثل في ضرورة توحيد الرؤى والعمل المشترك بين مصر والسودان، بما يحقق مصالح البلدين ويعزز من قدرتهما على مواجهة التحديات المستقبلية.

