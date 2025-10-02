اختراق صفحة مجمع اللغة العربية على فيسبوك ونشر محتوى مسيء

تعرضت الصفحة الرسمية لمجمع اللغة العربية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للاختراق من قِبل مجهولين، حيث تم نشر صور ومحتويات إباحية مسيئة.

ويتابع الصفحة أكثر من 242 ألف شخص، وهي المنصة الرسمية التي يعتمد عليها المجمع في نشر أخباره وأنشطته للجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويُعد مجمع اللغة العربية أحد أعرق المؤسسات الثقافية والعلمية في مصر والعالم العربي، إذ تأسس في 13 ديسمبر 1932 بموجب مرسوم ملكي تحت اسم "مجمع اللغة العربية الملكي" وكان تابعًا آنذاك لوزارة المعارف.

ويتمثل دور المجمع في الحفاظ على سلامة اللغة العربية وتطويرها بما يواكب متطلبات العلوم والفنون والحياة المعاصرة، فضلًا عن إعداد معجم تاريخي للغة العربية، ودراسة اللهجات الحديثة، وبحث كل ما من شأنه خدمة اللغة وتطورها.

