السكة الحديد تنظم ندوة توعوية بالمنيا لتعزيز ثقافة التعامل الآمن

661 سفينة تعدل مسارها للعبور من خلال قناة السويس في النصف الأول من 2025

نظّمت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالتعاون مع قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، ندوة توعوية حول سلوكيات التعامل الآمن مع مرفق السكك الحديدية، وذلك بمقر مجلس مدينة مطاي بمحافظة المنيا.

وشهدت الندوة حضورًا بارزًا لعدد من القيادات الإعلامية والمحلية، وممثلين عن مديرية الأوقاف والكنيسة بالمنيا، فضلًا عن مشاركة واسعة من المواطنين.

وأكدت الندوة، أهمية مرفق السكك الحديدية باعتباره شريانًا حيويًا يخدم ملايين الركاب يوميًا، مشيرة إلى ما توليه الدولة المصرية من اهتمام بتطوير هذا القطاع وتحديثه، الأمر الذي يستلزم وعيًا جماهيريًا ومسؤولية مشتركة من المواطنين كشريك أساسي في الحفاظ على هذا المرفق القومي.

وتطرقت الندوة، إلى استعراض أبرز السلوكيات السلبية والممارسات الخطرة التي تهدد سلامة المواطنين وتعرض المرفق القومي للخطر، ومنها:

- اقتحام المزلقانات أثناء غلقها.

- إنشاء معابر عشوائية وغير قانونية على شريط السكة الحديد.

- إلقاء المخلفات والقمامة على القضبان.

- قذف القطارات بالحجارة.

وأجمع المشاركون على أن مثل هذه الممارسات تتنافى مع القيم الدينية والحضارية، وتستدعي تكاتفًا مجتمعيًا بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني للحد منها.

كما أكد الحضور، أهمية استمرار وتوسيع جهود التوعية التي تقوم بها الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، لنشر ثقافة الحفاظ على المرافق العامة، لا سيما في ضوء ما تشهده من تطوير شامل، بما يضمن سلامة المواطنين واستدامة الخدمة في هذا المرفق الوطني العريق.

اقرأ أيضًا:

حالة الطقس| سحب ممطرة على هذه المناطق.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

هل فتحت مصر مفيض توشكى لاستقبال مياه الفيضانات القادمة من السودان؟

رغم شحنه ووجود رصيد.. أسباب قطع الكهرباء فجأة عن العداد مسبق الدفع