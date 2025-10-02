"سويلم": تمضي نحو الجيل الثاني من منظومة الري (2.0)

شهد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، فعاليات ختام سلسلة محاضرات "الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية WEFE Nexus"، والتي نظمها قطاع شئون مياه النيل منذ مارس 2025، وشملت عقد 10 محاضرات متخصصة بمشاركة نحو 100 متدرب من وزارات الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، والبيئة، والكهرباء والطاقة المتجددة.

وفي كلمته، توجه الوزير، بالشكر لقطاع شئون مياه النيل على تنظيم هذه السلسلة التدريبية، معربًا عن تقديره للدكتور حسن أبو النجا، الخبير الدولي والمحاضر بجامعة كولن ورئيس مجموعة الأمن المائي بالمنظمة الدولية للموارد المائية IWRA والمستشار بالهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل، على ما قدمه من محاضرات قيمة ساهمت في إثراء المحتوى العلمي والتطبيقي.

وأكد الدكتور سويلم، أن هذه المحاضرات تمثل خطوة مهمة في إطار رؤية الوزارة لتعزيز القدرات ونشر المعرفة المتخصصة حول ترابط المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وإطلاعهم على أحدث التجارب والمفاهيم العالمية في هذا المجال.

وأشار الوزير إلى أن مبدأ WEFE Nexus يعد إطارًا تكامليًا للتعامل مع التحديات المشتركة بين القطاعات المختلفة، الأمر الذي يتطلب مشاركة الوزارات المعنية كافة في تطبيقه بصورة متكاملة.

وأضاف أن هذا البرنامج التدريبي يمثل بداية لتأسيس نواة عمل داخل الوزارة لدمج هذا النهج في جميع أنشطتها ومشروعاتها، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية ويرسخ مبادئ الاستدامة.

وأوضح أن الوزارة تمضي حاليًا نحو الجيل الثاني من منظومة الري (2.0)، حيث يمثل تحقيق مفهوم WEFE Nexus أحد أبرز مستهدفاته، إسهامًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس المعني بالمياه، فضلًا عن دعم رؤية مصر 2030.

يُذكر أن موضوعات المحاضرات تميزت بالشمولية والتنوع، حيث شملت محاور التكامل المؤسسي، وآليات المتابعة والتقييم، والتغيرات المناخية والمرونة المناخية، والتحول الرقمي، وآليات التمويل والاستثمار، ودور القطاع الخاص والمجتمع المدني، وسبل تعزيز إشراك القطاعات ذات الصلة.

اقرأ أيضًا:

هل فتحت مصر مفيض توشكى لاستقبال مياه الفيضانات القادمة من السودان؟

بالرغم من شحنه ووجود رصيد.. أسباب قطع التيار الكهربائي فجأة عن العداد مسبوق الدفع

رحلة تاريخية.. موعد نقل قناع توت عنخ آمون للمتحف المصري الكبير