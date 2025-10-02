إعلان

""الزراعة" تختتم البرنامج التدريبي لمتخصصين من الكاميرون في فحص الملوثات العضوية الثابتة

كتب-عمرو صالح:

04:00 ص 02/10/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    البرنامج التدريبي (2)
  • عرض 3 صورة
    البرنامج التدريبي (1)

اختتم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، البرنامج التدريبي الدولي السادس للمتخصصين من دولة الكاميرون، والذي استمر لمدة شهر كامل، وذلك في إطار جهود تعزيز التعاون الأفريقي وتبادل الخبرات في مجال سلامة الغذاء.

وقالت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل، إن ذلك التدريب في إطار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتنسيق مع هيئة الطاقة الذرية المصرية، حيث شمل قسمي الملوثات العضوية الثابتة والسموم الفطرية بمركز التدريب.

وأشارت عبد اللاه إلى أن التدريب بقسم الملوثات العضوية الثابتة، تم خلالها استخدام أحدث الأجهزة المتطورة عالمياً في فحص الملوثات العضوية الثابتة، حيث تضمن التدريب محاور هامة مثل: مبادئ أخذ العينات وطرق تحضيرها وفقًا لتوصيات الكودكس، وبروتوكولات الاتحاد الأوروبي، إضافة الى طرق التحليل، كذلك المتطلبات الفنية وضمان الجودة ومراقبة الجودة في المختبرات الكيميائية وفقًا للمواصفة القياسية ISO/IEC 17025:2017.

وتابعت أن التدريب بقسم السموم الفطرية، قد اشتمل على تحليل عالي الدقة باستخدام أحدث الأجهزة تضمن: مقدمة عن السموم الفطرية، حيث تشمل: الأنواع، السُمية، واللوائح الوطنية، إضافة إلى التحكم الداخلي في جودة الإجراءات التحليلية وفقًا لمتطلبات المواصفة القياسية ISO 17025:2017.

والجدير بالذكر أن المعمل قد أنهى خلال النصف الأول من العام الجاري، بتنظيم أكثر من ثمانية برامج وزيارات دولية لدول أفريقية وعربية، منها السنغال، وتونس، وموريتانيا، والكاميرون، والجزائر، والعراق، وجنوب أفريقيا، في مجال فحص ملوثات وسلامة الغذاء، مما يعكس دوره الريادي في المنطقة.

المعمل المركزي الزراعة الكاميرون العضوية الثابتة

