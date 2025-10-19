خبير بحري: سمكة القرش الحوتي في غزة نادرة ومهددة بالانقراض

كتبت -داليا الظنيني :

أكد الدكتور أمجد شعبان، المتخصص في دراسة أسماك القرش بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، أن سمكة القرش الحوتي التي انتشر صور واصطيادها في قطاع غزة تُعد من الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض.

وأشار في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" على شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنها واحدة من أضخم الكائنات البحرية المعروفة، إذ قد يصل طولها إلى نحو 20 مترًا، ويبلغ وزنها ما يقارب 8 أطنان من اللحوم، وهذه الكمية "نظريًا قد تكفي لإطعام 14 ألف شخص".

وأوضح "شعبان"، أن هذا النوع يتميز بطبيعته المسالمة ولا يُشكل خطرًا على الإنسان، كما أنه يُعتبر من الأنواع القابلة للأكل والطهي، لكن ندرته وحمايته دوليًا تجعلان اصطياده أمرًا غير شائع.

وعن سبب ظهوره في غزة، أوضح الخبير البحري أن ذلك قد يكون بسبب اقترابه من الشاطئ بحثًا عن الطعام أو تعرضه للإجهاد، ما منعه من العودة إلى المياه العميقة.

وأضاف أن القرش الحوتي ينتشر في البحار الاستوائية والمعتدلة الدافئة، لكنه نادرًا ما يُرصد في البحر المتوسط، حيث تم تسجيل وجوده ثلاث مرات فقط على مدار السنوات الماضية.